СМИ: продукты на Украине подорожали в среднем на 23,7% за девять месяцев

Цены на продукты питания на Украине за последние девять месяцев выросли в среднем на 23,7%. Об этом сообщило специализированное издание «Укррудпром» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В материале уточняется, что больше всего подорожали овощи — рост цен на них составил 70%, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 29%, рыба — на 25%, макароны — на 23% , сахар — на 20%, а мясо и фрукты — на 17%.

По данным издания, рекорды по росту цен на продукты питания обновляются почти ежедневно. За девять месяцев, по информации Госстата, они выросли в среднем на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Основными причинами этого называются девальвация гривны, повышение затрат на логистику и подорожание сырья.

Ранее сообщалось, что иностранные пользователи видеохостинга YouTube удивились ценам на продукты в российском супермаркете после ухода многих зарубежных брендов с рынка. Зрители YouTube-канала Travelling with Russell также отметили широкий ассортимент в российском магазине.