Турция начала переговоры с возможными поставщиками газа в рамках проекта хаба

В Минэнерго Турции сообщили о начале переговоров с возможными поставщиками газа

close
100%
Strait Talk/YouTube

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что турецкие власти начали переговоры с возможными поставщиками газа по проекту хаба. Об этом он сказал в интервью телеканалу TRT Haber.

«Мы уже начали переговоры с возможными поставщиками, думаем в январе-феврале провести конференцию, обсудить наши возможности», — рассказал Донмез.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы создания в республике международного газового хаба. Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын также заявлял, что Европа может получить через него российский газ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Турция была выбрана в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой напрямую.

Ранее в Минэнерго Турции сообщали, что центр распределения газа в рамках предложенного РФ проекта будет располагаться во Фракии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть