Турция начала переговоры с возможными поставщиками газа в рамках проекта хаба

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что турецкие власти начали переговоры с возможными поставщиками газа по проекту хаба. Об этом он сказал в интервью телеканалу TRT Haber.

«Мы уже начали переговоры с возможными поставщиками, думаем в январе-феврале провести конференцию, обсудить наши возможности», — рассказал Донмез.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы создания в республике международного газового хаба. Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын также заявлял, что Европа может получить через него российский газ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Турция была выбрана в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой напрямую.

Ранее в Минэнерго Турции сообщали, что центр распределения газа в рамках предложенного РФ проекта будет располагаться во Фракии.