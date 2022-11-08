В Турции считают, что Россия может использовать складские мощности страны для своего зерна

Глава Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрен Гюнхан Улусой заявил, что Россия может начать использовать склады Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна. Об этом сообщает портал ekonomi.haber7.

«В последнее время российская сторона начала искать в Турции крупные зерновые склады. Москва планирует превратить Турцию в «зерновой центр». Есть планы хранить всю продукцию в Турции и распространять ее отсюда. Это будет великое решение для нашей страны», — сказал Улусой.

Он также добавил, что в связи с тем, что Турция «становится центром», стоимость грузоперевозок снизится.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что договорился с российским лидером Владимир Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны. По его словам, Анкара обеспечит условия, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода.