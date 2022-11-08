Россиян предупредили о возможном подорожании интернета

«Известия»: цены на домашний интернет и платное ТВ в России могут вырасти на 10%

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В России цены на домашний интернет и платное телевидение могут вырасти в 2023 году более чем на 10%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос агентства TelecomDaily, проведенный среди менеджеров телеком-операторов.

41% респондентов считают, что повышение тарифов составит 10–15%. При этом 14% прогнозируют, что стоимость услуг увеличится на 16% и более. А 33% опрошенных связистов полагают, что цены вырастут на 3–9%.

Также менеджеры компаний ожидают, что может подорожать и мобильная связь. Они, помимо проводного интернет-доступа и ТВ, продают и эту услугу.

Как указали участники исследования, факторами, ведущими к повышению тарифов, является уход с российского рынка зарубежных вендоров и, как следствие, дефицит телекоммуникационного оборудования. Также среди причин — рост инфляции и колебание курсов валют, ухудшение общеэкономической ситуации и падение платежеспособного спроса, увеличение ставок по кредитам, стоимости аренды.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, факторы, влияющие на рост цен, частично варьируются от года к году, но основная проблема — перенасыщенность рынка — остается.

«Брать новых абонентов неоткуда, большинство участников опроса признают, что объем оказанных ими услуг, а следовательно, и доходы, в 2022 году по сравнению с 2021-м выросли на 3–10%. Ситуация такова, что увеличение тарифов — это основной инструмент получения дополнительных средств для развития бизнеса и поддержания сетей в работоспособном состоянии», — рассказал Кусков.

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