Глава «Укрэнерго» заявил о невозможности компенсировать энергодефицит импортом

Украина не сможет полностью компенсировать дефицит электроэнергии и угля с помощью импорта. Об этом заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, слова которого приводит ТАСС.

«Это очень сложно с логистической точки зрения», — сказал глава энергетической компании, говоря о возможности компенсации дефицита угля на Украине за счет импорта.

По его словам, тепловые электростанции страны потребляют более миллиона тонн угля ежемесячно, а «такие объемы транспортировать сейчас железной дорогой с европейского направления очень сложно». Более перспективным технически он назвал импорт электроэнергии из стран Европы.

«Такой импорт технически возможен в объеме 500 мегаватт, и сейчас прорабатываются варианты, как его можно организовать», — указал Кудрицкий, отмечая при этом, что существующих возможностей недостаточно для компенсации дефицита, однако «импорт потенциально способен смягчить ситуацию в энергосистеме» страны.

Ключевым для преодоления дефицита электричества глава «Укрэнерго» считает ремонт поврежденной магистральной сети в центральном и северном регионах Украины, что поможет поставлять электроэнергию от больших электростанций в крупнейшие города страны.

Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее заявил, что аварийные отключения электроэнергии в городах Украины будут применяться еще две недели.