Минобороны: Турция намерена предложить продление «зерновой сделки» на год

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Vincent Mundy/Reuters

Турция планирует предложить продлить действие соглашений по вывозу продовольствия из украинских портов – так называемой «зерновой сделки» — на год. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщает CNN Turk.

«Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год», — сказал министр, указывая на то, что Украина передала письменные гарантии безопасности России.

Соглашения 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Достигнутые договоренности предполагают вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Движение судов согласовывает Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок сделки истекает 19 ноября.

Глава бюро фермеров турецкой партии «Родина» (Vatan), профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр считает, что цель зерновой сделки не была достигнута из-за жадности Запада, поскольку продовольствие поступает не в бедные страны, как обговаривалось, а в богатые. Он призвал Европу, в частности Францию и Германию, быть примером для всего мира, а не находиться в плену у США.

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