Основанный белорусами разработчик софта EPAM договорился о продаже почти всех активов в России

Разработчик программного обеспечения EPAM Systems, основанный в 1993 году белорусскими предпринимателями Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером, договорился о продаже третьему лицу почти всех своих активов в России. При этом приобретатель активов пока не раскрывается, сообщается в отчете компании, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«7 сентября 2022 года компания заключила соглашение о продаже третьему лицу практически всех своих оставшихся активов в России», — говорится в заявлении фирмы.

При этом точные сроки завершения сделки также не уточняются. Они будут зависеть от регуляторного одобрения соглашения российским правительством, сообщили в компании.

Штаб-квартира компании находится в США, в штате Пенсильвания. Однако с 2019 года у разработчика есть офис в Ташкенте. Компания перевезла в Узбекистан до тысячи сотрудников из России, Украины и Белоруссии. Затраты на релокацию по итогам девяти месяцев 2022 года составили $37,5 млн.

8 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о намерении немецкого разработчика программного обеспечения SAP продать всю вычислительную технику из дата-центров в России. Речь идет о продаже 3,5 тыс. единиц оборудования. Балансовая стоимость активов оценивается в 3 млрд рублей, рыночная — примерно в 1,4 млрд рублей.