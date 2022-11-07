В ГД предложили сделать обязательным размещение сканеров проверки цен в магазинах

Депутат ГД Власов: необходимо обязать устанавливать устройства проверки цен в магазинах

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести обязательную установку сканеров проверки цен в магазинах площадью не менее 100 кв. м. Копия письма на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть у RT.

Он отметил, что в большинстве магазинов пока нет подобных устройств. Как следствие, приобретая товар, покупатель может не заметить, что реальная стоимость продукта не совпадает с ценником.

После этого, чтобы заменить товары, люди должны тратить время в ожидании, пока администратор исправит ошибку, отменит покупку и вернет деньги, заявил депутат.

Власов попросил главу Роспотребнадзора рассмотреть целесообразность его инициативы.

На прошлой неделе юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий сообщил, что самый распространенный способ обмана покупателей — это несоответствие цены в чеке и ценника.

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