Производство премиальных iPhone пострадало от ограничений по борьбе с COVID-19 в Китае

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Apple

Производство двух новых премиальных моделей смартфонов iPhone пострадало от ограничений по борьбе с пандемией коронавируса, введенных властями Китая. Об этом сообщается в распространенном заявлении Apple, передает РИА Новости.

«Ограничения COVID-19 временно отразились на работе предприятия по сборке премиальных iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенного в Чжэнчжоу, Китай», — заявили в компании.

В Apple отметили, что сейчас фабрика работает с «существенно сниженной мощностью», поскольку в приоритете компании «здоровье и безопасность» рабочих. В сообщении подчеркивается, что Apple плотно работает над возвращением к нормальным уровням производства со своим поставщиком.

Ранее интернет-издание Business Insider сообщало, что работники крупнейшего завода Foxconn по производству смартфонов iPhone в китайском Чжэнчжоу массово покидают предприятие из-за нечеловеческих условий труда.

Уточнялось, что завод попал под карантинные меры в связи с новыми вспышками COVID-19, из-за чего качество жизни его работников резко упало — они вынуждены работать, питаться и спать на фабрике.

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