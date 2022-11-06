Reuters: ФРГ потратит €83 млрд на ограничение роста цен на газ и энергию в 2023

ФРГ планирует потратить примерно €83 млрд на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году из ранее одобренного плана защиты экономики в €200 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего предложения.

«Германия выделит 83,3 миллиарда евро, или 42% от основного плана по защите (экономики), одобренного в прошлом месяце, на финансирование ограничения цен на газ и электроэнергию в 2023 году в попытке защитить крупнейшую экономику Европы», — сказано в сообщении.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten писало, что попытки властей Германии удержать экономику страны наплаву за счет выделения €200 млрд из бюджета лишь ускорят рост цен.

По данным издания, если Германия выделит такой объем средств, то может потерять возможность эффективно обслуживать свой долг.