Вучич допустил выкуп российской доли НИС из-за санкций в будущем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что правительство рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), большая часть которой принадлежит российским компаниям. Об этом сообщает Financial Times.

«Если против российских предприятий введут другие санкции, это будет для нас серьезной проблемой <...>. Если никто не захочет работать с NIS, тогда мы будем действовать», — сказал он.

По словам президента, Сербия будет рассматривать «все возможности», но пока национализация не требуется.

6 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз вместе с восьмым пакетом санкций против России водит первый пакет санкций против Сербии.

Согласно информации РИА Новости, одной из стран, активно поддержавших введение восьмого пакета санкций против России, стала Хорватия. На хорватском острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль, в котором функционирует терминал по приему нефти и нефтепродуктов. Оттуда нефть по трубопроводу направлялась в Сербию для дальнейшей переработки на заводе Нефтяной индустрии Сербии, которая более чем на 56% принадлежит компаниям группы «Газпром».