Вучич допустил возможность выкупа правительством российской доли «Нефтяной индустрии Сербии»

В обозримом будущем правительство Сербии может выкупить российскую долю компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), принадлежащей в настоящее время «Газпром нефти». Другим вариантом станет предложение о выкупе доли третьей стороне, приводит слова президента республики Александра Вучича Financial Times.

«Если бы были введены новые санкции против принадлежащих России предприятий, это бы создало для нас огромные проблемы. Так или иначе нам придется действовать, <…> мы должны обеспечить населению достаточные объемы нефти и газа. Если никто не захочет работать с НИС <…>, тогда нам придется действовать, но до этого пока не дошло», — заявил Вучич.

По словам источников издания, возможность приобретения российской доли НИС обсуждали несколько потенциальных покупателей. Одним из вариантов является передача части активов крупнейшей венгерской энергокомпании MOL.

10 октября представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил о намерении республики совместно с Сербией построить нефтепровод для доставки в регион российского топлива. При этом новый объект будет соединен с трубопроводом «Дружба». Эта мера поможет Сербии получать более дешевую нефть марки Urals.