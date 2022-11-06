Франция за три недели поставила Германии 1 600 ГВт·ч природного газа

Германия за первые три недели с начала поставок топлива из Франции получила в общей сложности около 1 600 ГВт·ч природного газа. Об этом написало агентство DPA со ссылкой на данные Федерального сетевого агентства ФРГ.

Отмечается, что Германия получала от 34 до 111 ГВт·ч природного газа ежедневно до четверга на прошлой неделе. Для сравнения, в тот же период Норвегия поставляла стране каждый день около 1 460 ГВт·ч природного газа.

В конце августа госсекретарь по делам Европы при МИД Лоуренс Бун заявила, что Франция готова поставлять газ в Германию, так как она поставляет Франции электроэнергию. По словам Бун, такое сотрудничество является примером европейской солидарности.

В первой половине октября премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман сказал, что сложившаяся международная обстановка привела к росту спроса на алжирский газ со стороны европейских государств.

Ранее 6 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива и перейти к возобновляемым источникам энергии.