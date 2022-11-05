Аналитик Юшков объяснил слова Блинкена о готовности России продавать нефть на Запад при потолке цен

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен надеется, что Россия продолжит поставлять нефть западным странам даже после вступления в силу пололка цен на перевозимое морем сырье и не будет сокращать объемы поставок. Слова эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова приводит «Лента.ру».

В ходе выступления на пресс-конференции в Германии Блинкен выразил уверенность в том, что ввод потолка цен на российскую нефть со стороны стран G7 не снизит высокий уровень заинтересованности Москвы в экспорте сырья на Запад. Юшков указал на то, что таким образом американские власти хотят успокоить мировой нефтяной рынок.

«Основной тезис, который пытался продвинуть Блинкен, в том, что в результате введения потолка цены экспорт нефти из России в любом случае не уменьшится. А значит, не будет дефицита и не будет роста цены», — предположил Юшков.

Однако, по его словам, добиться какого-либо компромисса с Москвой по поводу потолка цен на российскую нефть у Вашингтона не получится. Нет никаких гарантий, что в случае соглашения на порог стоимости сырья со стороны Кремля западные страны его в дальнейшем не снизят. В то же время такая уступка может способствовать распространению потолка цен и на другие экспортируемые из России товары и продукты.

4 ноября агентство ТАСС сообщило о намерении глав министерств иностранных дел стран G7 в ближайшее время завершить ввод потолка цен на перевозимую морским путем российскую нефть. Под ограничения должны будут также попасть посреднические сделки, производимые с подобным сырьем в море. Однако в случае его переработки в нефтепродукты конечный товар не должен быть подвержен действию предельного порога стоимости.

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