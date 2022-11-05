Еврокомиссар Бретон заявил о планах Евросоюза начать совместные закупки газа до конца ноября

Добровольные совместные закупки газа в Евросоюзе (ЕС) могут начаться до конца ноября. Эта мера необходима для сдерживания биржевых цен на топливо, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала France2.

«К концу месяца, я думаю, это (инициатива о совместных закупках газа в ЕС — «Газета.Ru») может вступить в силу», — заявил Бретон.

Решение о групповых добровольных закупках топлива было принято Европейским советом 20-21 октября. Вероятнее всего, о его вступлении в силу будет объявлено в ходе встречи министров энергетики государств-членов Евросоюза. Бретон приветствовал данную меру.

«Европейский союз будет иметь больше возможностей для ведения переговоров с поставщиками услуг и сможет встретить зиму», — заключил он.

5 ноября крупнейшие газовые рынки Евросоюза, в число которых входят Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша, стали тратить запасы газа из подземных хранилищ. Однако старт зимнего отопительного сезона в регионе фактически начался на две недели позже, чем предполагалось. Это произошло после понижения температуры в ряде европейских стран.