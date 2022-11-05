Глава Минфина ФРГ Линднер призвал не ждать сильного снижения цен энергоносителей

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в статье для WirtschaftsWoche заявил, что не стоит ждать существенного снижения цен на энергоносители в среднесрочной перспективе.

«Вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе цены на энергоносители больше не будут снижены до докризисного уровня», — написал он.

Линднер отметил, что ФРГ нужна новая бизнес-модель, чтобы обеспечить стране лидерство в глобальной конкуренции на «десятилетия».

Также, по словам министра, в «политике размещения» производственных сил, которая включает в себя инвестиции в модернизацию и углеродно-нейтральный характер экономики, наступил «переломный момент».

Ранее правительство Германии согласовало меры, согласно которым цены на газ, электроэнергию и отопление для населения будут ограничены.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что заключенные договоренности являются важной новостью, как для граждан, так и для промышленности. Германия никого не оставит в одиночку биться с высокими ценами на энергию.