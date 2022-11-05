Специалисты из РФ займутся модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке

Специалисты из России займутся модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке. Об этом заявил экономический советник посольства РФ в республике Илья Лобов, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о заводе по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар.

Лобов уточнил, что российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака уже приступил к реализации проекта. Ожидается, что запуск завода позволит обеспечить более тысячи человек рабочими местами.

Дипломат добавил, что в ближайшее время экспертная рабочая группа из 20 узконаправленных специалистов в области технологии и производства стекольных и керамических изделий приступят к предметному изучению производственной площадки.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Ираком за 8 месяцев 2022 года превысил показатели 2021 года.