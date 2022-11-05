Специалисты из РФ займутся модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке

close
100%
Stringer/Reuters

Специалисты из России займутся модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке. Об этом заявил экономический советник посольства РФ в республике Илья Лобов, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о заводе по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар.

Лобов уточнил, что российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака уже приступил к реализации проекта. Ожидается, что запуск завода позволит обеспечить более тысячи человек рабочими местами.

Дипломат добавил, что в ближайшее время экспертная рабочая группа из 20 узконаправленных специалистов в области технологии и производства стекольных и керамических изделий приступят к предметному изучению производственной площадки.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Ираком за 8 месяцев 2022 года превысил показатели 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть