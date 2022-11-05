Reuters: Россия попросила Запад ослабить санкции против Россельхозбанка для экспорта зерна

Россия попросила Запад ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения транспортировки зерна. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Москва на переговорах по зерновой сделке просила позволить финансово-кредитной организации возобновить сотрудничество с банками-корреспондентами.

Вместе с тем не уточняется, какой ответ или реакцию получила Россия. Однако источник в ООН уточнил, что подобный запрос рассматривается на уровне ЕС и других стран.

Отмечается, что до санкций платежи за зерно и другие продукты из России обрабатывали девять международных банков и дочерние компании российских кредитных учреждений в Швейцарии.

29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на российские корабли Черноморского флота. 3 ноября Москва вернулась к исполнению соглашения после того, как через Турцию получила гарантии Киева, что зерновой коридор не будет использован в военных целях.