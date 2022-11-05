Reuters: Россия попросила Запад ослабить санкции против Россельхозбанка для экспорта зерна

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Vincent Mundy/Reuters

Россия попросила Запад ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения транспортировки зерна. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Москва на переговорах по зерновой сделке просила позволить финансово-кредитной организации возобновить сотрудничество с банками-корреспондентами.

Вместе с тем не уточняется, какой ответ или реакцию получила Россия. Однако источник в ООН уточнил, что подобный запрос рассматривается на уровне ЕС и других стран.

Отмечается, что до санкций платежи за зерно и другие продукты из России обрабатывали девять международных банков и дочерние компании российских кредитных учреждений в Швейцарии.

29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на российские корабли Черноморского флота. 3 ноября Москва вернулась к исполнению соглашения после того, как через Турцию получила гарантии Киева, что зерновой коридор не будет использован в военных целях.

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