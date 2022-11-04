Оплата покупок через систему быстрых платежей Центробанка в третьем квартале выросла в 1,7 раза

В России вырос спрос на оплату покупок через систему быстрых платежей (СБП) Центробанка. Этот показатель по итогам третьего квартала увеличился в 1,7 раза, услугой воспользовались более 112 млн раз, сообщается в отчете Банка России.

«За отчетный период количество и сумма совершенных в СБП покупок товаров и услуг увеличились по сравнению с предыдущим кварталом в 1,7 раза», — говорится в материале.

По итогам третьего квартала также увеличилось и среднее число совершенных покупок одним потребителем. Этот показатель составил пять покупок, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом общая сумма совершенных покупок в третьем квартале составила 214 млрд рублей, уточнил в валютном регуляторе.

«В третьем квартале 2022 года более 22 млн граждан оплатили через СБП 112 млн покупок на 214 млрд рублей», — сообщается в отчете ЦБ.

В то же время за прошедший период увеличилось и число предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП. По сравнению с предыдущим кварталом показатель увеличился на четверть — до 452 тысяч, заключили в Центробанке.

14 октября в Центробанке сообщили, что с 1 октября 2023 года банки должны будут обеспечить россиянам возможность совершать переводы через систему быстрых платежей (СБП) со стационарного компьютера, независимо от мобильного приложения. СБП появилась в России три года назад, в настоящее время услугой пользуются 33% граждан.