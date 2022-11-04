Bloomberg: адвокат по правам рабочих подала в суд на Twitter из-за планов на увольнения

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Britta Pedersen/Pool/AP

Американский адвокат по правам рабочих подала в суд на Twitter на фоне планов касательно массового сокращения персонала. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Массовые увольнения планируются в соцсети после приобретения платформы предпринимателем Илоном Маском.

В данном иске указана просьба к суду издать приказ, который запретит Twitter устраивать массовые увольнения, не уведомив об этом за 60 дней. Подобные условия отображены как в федеральном законодательстве, так и в законе штата Калифорния.

«Мы подали этот иск сегодня, чтобы убедиться, что сотрудники знают, что они не должны отказываться от своих прав и что у них есть возможность их отстаивать», — пояснила адвокат Массачусетс Шеннон Лисс-Риордан.

По информации СМИ, в настоящий момент со стороны менеджмента Twitter никак не комментировался иск.

Ранее утверждалось, что сотрудникам Twitter с приходом Маска приходится работать по 12 часов в день.

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