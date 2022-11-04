РИА Новости: гарантии для агропродукции РФ могут подтолкнуть к продлению зерновой сделки

Гарантии по выходу агропродукции из России на рынки могут способствовать продлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Стамбуле.

«Они (гарантии) могут оказать содействие продлению. Ведь на данный момент один из главных вопросов — это беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки», — сказал собеседник агентства.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в Стамбуле идет работа над логистикой и страховкой в отношении гарантии экспорта российских зерновых.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение о готовности России продлить зерновую сделку, срок которой истекает 19 ноября, будет зависеть от проведения соответствующей оценки ситуации.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва до сих пор не видит подвижек в части снятия ограничения с российского экспорта в рамках зерновой сделки с Украиной.