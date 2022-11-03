Caritas: почти каждая третья семья в Испании не может позволить себе достойные условия жизни

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Andrea Comas/Reuters

Усиление энергетического и финансового кризисов в Испании привело к снижению уровня жизни почти трети местных домохозяйств. Эта часть населения страны не может позволить себе достойные условия проживания в королевстве, говорится в докладе благотворительной организации Caritas.

«Три из десяти домохозяйств в Испании (31,5%) не имеют бюджета, гарантирующего достойные условия жизни. Речь идет о 6 млн семей», — сообщается в докладе.

Рост числа граждан Испании, испытывающих трудности в материальном обеспечении, во многом связан с ростом инфляции в королевстве. На ситуацию также влияет обострение геополитической обстановки в мире на фоне обострения конфликта на Украине.

«Домохозяйства в Испании столкнулись с новым кризисом, на этот раз инфляционного типа, вызванным в основном ситуацией вокруг Украины. Общество в целом затрагивает рост стоимости жизни», — пришли к выводу аналитики Caritas.

Семь из десяти уязвимых семей отказались или сократили свои расходы на одежду и обувь, а почти половина урезала бюджет на продукты питания. Почти полмиллиона семей с несовершеннолетними детьми были вынуждены перестать пользоваться школьными столовыми. А каждая шестая семья сократила потребление электроэнергии и воды или снизила расходы на отопление, говорится в докладе.

12 сентября газета El Pais сообщила о решении испанских супермаркетов не фиксировать цены на базовые продукты питания из-за растущей инфляции. Вместо этого генеральный директор Ассоциации дистрибьюторов, самообслуживания и супермаркетов Испании (Asedas) Игнасио Магарзо предложил освободить Товары первой необходимости от НДС.

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