ООН: Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море

Представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла сообщила, что Россия возобновила участие в досмотре судов в рамках «черноморской зерновой инициативы». Ее слова передает РИА Новости.

«Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям на судах» — заявила Палла.

По ее данным, сейчас более 120 судов, большинство из которых направляются на Украину, ожидают разрешения на движение.

Палла также отметила, что 3 ноября по морскому гуманитарному коридору с Украины движутся семь судов, перевозящих 290 102 тонны зерна и продовольствия. Одно судно направляется в украинский Южный.

Ранее сообщалось, что делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ в Стамбуле в рамках возвращения страны к зерновой сделке.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что функционирование морского коридора по вывозу зерна с Украины было полностью нормализовано.

29 октября в МИД РФ заявила о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. По данным российского Минобороны, вооруженные силы Украины под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, совершили нападение беспилотниками на корабли и инфраструктуру Черноморского флота РФ в Севастополе.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.