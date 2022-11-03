МАЭ призвало Европу воздержаться от излишнего оптимизма и готовиться к следующей зиме

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Gustau Nacarino/Reuters

Международное энергетическое агентство (МАЭ) призвало страны Евросоюза воздержаться от излишнего оптимизма и начать готовиться к следующей зиме. Об этом говорится в сообщении на сайте МАЭ.

Согласно данным агентства, сейчас газохранилища Европы заполнены на 95%, что на 5% выше, чем средний уровень заполнения за последние пять лет. При этом в МАЭ подчеркивают, что не нужно испытывать излишнего оптимизма из-за снижения цен на газ и необычно мягкой температуры.

В международном агентстве добавили, что поставка газа Россией в 2023 году маловероятна. В случае полного прекращения поставок трубопроводного газа из России и восстановления уровня экспорта сжиженного природного газа из Китая до уровня 2021 года Европа может потерять до 30 млрд кубометров в ключевой для восполнения запасов газа период.

«Этот дефицит может составить почти половину газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу отопительного сезона 2023-24 годов», — говорится в сообщении.

Ранее аналитик Галактионов говорил, что цены на газ в Европе растут из-за ожидания холодов.

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