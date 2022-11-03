Лоукостер «Победа» возобновит полеты в Армению с 23 декабря

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Лоукостер «Победа» возобновляет рейсы в Армению с 23 декабря. Об этом этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта «Внуково» по маршруту МоскваГюмри.

«Лоукостер «Победа» на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Гюмри. Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря», — говорится в сообщении компании.

До этого «Победа» сообщала о возобновлении рейсов в Стамбул, Аланию и Анталию. Рейсы также будут выполняться из московского аэропорта «Внуково». Рейсы в Стамбул будут осуществляться с 1 декабря, с 23 декабря — в Анталью, а с 24 декабря — в Аланью.

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines также запустила рейсы в Шереметьево. Они выполняются с 10 сентября ежедневно на авиалайнерах Airbus A330 и Airbus A321.

В пресс-службе Шереметьево говорили, что регулярные перевозки по маршруту Анталья — Москва — Анталья позволят удовлетворить высокий спрос среди российских пассажиров на этом популярном направлении.

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