Сбер запускает новый сезон видеоподкаста «Три запятые» для IT-предпринимателей

Сбер запустил второй сезон своего видеоподкаста для IT-предпринимателей «Три запятые», сообщает пресс-служба банка.

Героем дебютного выпуска нового сезона стал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, который рассказал, на какие рынки IT-стартапам стоит обратить внимание, как Сбер сейчас работает со стартапам. Ведяхин также объяснил, как искусственный интеллект может многократно повысить эффективность бизнеса.

В Сбере рассказали, что особенностью нового сезона стала уникальная XR-студия, разработанная командой Sber AR/VR Lab специально для этого проекта.

«XR (Extended Reality, расширенная реальность) погружает зрителя в виртуальный мир, объединяя цифровой фон и реальные объекты. Это подчеркивает главную тему подкаста — новые технологии и возможности, которые они открывают для предпринимателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором сезоне в XR-студию придут инвесторы, IT-предприниматели и топ-менеджеры технологических компаний. Они расскажут о венчурных инвестициях и корпоративных инновациях в новых реалиях, криптовалютах, перспективах web 3.0, беспилотниках, прорывах в медицине и управлении персоналом. А главное — о том, как воплотить в жизнь свои идеи и заработать на этом.

«Венчурный рынок в России проходит период трансформации, и стартапам, как и другим его участникам, необходимо переосмыслить подходы к ведению бизнеса. Новый сезон «Трех запятых» мы постарались сделать максимально прикладным и подобрали экспертов, которые расскажут российским фаундерам об инструментах для развития и тех технологических трендах, на которые необходимо обратить внимание», — отметила управляющий директор Сбера по работе с инновациями Наталья Магидей.

Напомним, видеоподкаст «Три запятые» запущен в 2021 году. Его миссия — помочь начинающим IT-предпринимателям найти эффективные бизнес-модели для своих идей. Название подкаста отсылает к стартапам-единорогам с капитализацией от $1,000,000,000. Подкаст ведут основатели стартапов, прошедшие акселераторы Сбера. 14 выпусков первого сезона совокупно получили 1,8 млн просмотров.