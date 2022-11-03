Еврокомиссия: США теперь являются вторым по объемам поставщиком газа в ЕС после Норвегии

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что США теперь являются вторым по объемам поставщиком газа в Европейский союз после Норвегии. Об этом он рассказал на экономической конференции Банка Латвии, которая транслировалась на сайте ЕК.

Домбровскис отметил, что Соединенные Штаты предоставляют газ Евросоюзу в сжиженном виде. Кроме того он напомнил, что поставки «голубого топлива» из Российской Федерации, которая была основным экспортером для ЕС, сократились.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что полностью удалось изменить структуру поставщиков.

«Норвегия теперь является крупнейшим поставщиком природного газа в Европейский союз, за которой следуют США с СПГ», — сообщил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в другие страны в октябре выросли до рекордного уровня. Отмечается, что в октябре экспорт СПГ из Российской Федерации увеличился на 1,1% в годовом выражении до самого высокого уровня с марта.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.