«СберСтрахование жизни» подготовило подарки к акции «Зеленый день»

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«СберСтрахование жизни» в честь «Зеленого дня» запускает акцию с подарками для клиентов, которая продлится с 10 ноября по 10 декабря 2022 года. Для участия необходимо оформить программы накопительного страхования жизни (НСЖ) в рассрочку.

Так, за программу «Семейный актив» клиенты «СберПремьер» получат в подарок чекап — комплексное медицинское обследование от «СберЗдоровья». Пройти его можно будет до 1 марта 2023 года.

За программу «Билет в будущее» предусмотрены бонусы «СберСпасибо». Отмечается, что за ежемесячный взнос клиентам начислят от 1500 до 2500 бонусов, за ежегодный — от 1500 до 3000.

Оформить договор НСЖ можно в любом офисе «СберСтрахования жизни» или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» (программа «Билет в будущее»).

Напомним, Сбер уже пятый год подряд проводит акцию «Зеленый день». Свои предложения готовят компании «СберСтрахование», «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЗдоровье» и другие.

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