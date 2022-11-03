Немецкий энергоконцерн Uniper заявил о полном прекращении поставок со стороны «Газпрома»

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Немецкий энергоконцерн Uniper в своем отчете указал, что российский «Газпром» полностью прекратил поставки газа.

«С 14 июня 2022 года «Газпром» сократил поставки российского газа. После периода перебоев в поставках российского газа Uniper они были полностью прекращены «Газпромом» с конца августа 2022 года», — отметили в публикации.

В релизе добавили, что для выполнения всех своих обязательств перед населением и клиентами, компании приходится покупать газ по более высоким ценам. При этом чистый убыток организации за первые девять месяцев вырос в 8,5 раза, до €40,374 млрд. В частности, серьезная часть от убытка сложилась из-за уменьшения поставок газа из России.

24 октября Rheinische Post сообщал, что Uniper планирует закрыть половину офисных помещений в своей штаб-квартире и понизить температуры в остальных зданиях для экономии газа.

До этого Handelsblatt со ссылкой на источники писала, что правительство Германии может вложить €8 млрд в энергетический концерн Uniper в рамках плана его национализации.

Ранее финский энергохолдинг Fortum, являющийся главным акционером Uniper, заявил о передаче правительством Германии денежных средств, потраченных на помощь немецкой компании, в случае национализации предприятия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть