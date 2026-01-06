Размер шрифта
Стало известно, какой футбол ставит новый тренер «Спартака»

Радимов о новом тренере «Спартака» Карседо: ттавит атакующий футбол
JГ?Rgen Jarnberger/Global Look Press

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов заявил, что новый тренер московского «Спартака» Хуан Карседо ставит атакующий футбол, передает «РБ Спорт».

«Карседо ставит атакующий футбол — только прессинг, только постоянное стремление вперёд без перекатывания и держания мяча. Тренировочный процесс будет динамичный, все будет построено на том, чтобы носиться 90 минут», — сказал Радимов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее на Кипре оценили назначение нового тренера «Спартака».
 
