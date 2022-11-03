FT: Россия позволила США переманить к себе компании из Европы

Financial Times: США могут переманить к себе компании из Европы на фоне СВО

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Благодаря энергокризису, который начался после начала спецоперации России на Украине, США могут переманить к себе многие крупные компании Европы. Об этом пишет Financial Times.

Европейская тяжелая промышленность пережила несколько мрачных месяцев. Резкий рост цен на энергоресурсы и дефицит топлива привели к тому, что часть промышленности в Европе стала сокращать производство или вовсе закрываться. На фоне этих событий у США появилась редкая возможность переманить к себе европейские транснациональные корпорации. Причем приманить их можно стабильным и недорогим газом, отметили в публикации.

По данным издания, сейчас европейские компании решают, что можно модернизировать, и где лучше всего открыть новое производство. В плане затрат на электроэнергию выгоднее всего смотрятся США, где газ местный, а поэтому стоит куда меньше, чем в Европе.

Аналитики посчитали, что через 20 лет ситуация может выровняться и предприятия будет выгодно открывать как в США, так и в Европе. Однако сейчас все складывается явно в пользу США, так как их газ самый дешевый. Кроме того, Россия из-за спецоперации дала американской промышленности шанс для роста инвестиций, поэтому политики не должны его упустить.

18 октября китайское издание «Хуаньцю шибао» писало, что США оказывают помощь компаниям стран ЕС, все большее количество которых испытывают проблемы на фоне украинского кризиса, таким образом увеличивая зависимость Евросоюза от себя.

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