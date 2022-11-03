В Госдуме выступили за увеличение на 30% лимита по налоговому вычету при покупке жилья

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому лимит по налоговому вычету при покупке жилья может вырасти на 30%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полученный текст законопроекта.

«Лимит по налоговому вычету при покупке жилья может быть повышен на 30% и на 25% — по уплате ипотеки. Кроме того, предлагается предоставить возможность гражданам получать такой вычет неограниченное количество раз», — отметили в пояснительной записке к законопроекту.

По словам одного из авторов инициативы, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, размер налогов вычета установили еще в 2013 году. Однако стоимость жилья в российских регионах постоянно и стремительно растет. Поэтому нынешний размер налогового вычета несопоставим с рыночной стоимостью жилья. То есть полученный вычет не будет эффективной материальной мерой поддержки граждан.

Он добавил, что предлагается увеличить вычет с 2 до 3 млн рублей, а также увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа кредита с 3 до 4 млн рублей. Кроме того, если приобретенное жилье дешевле 3 млн рублей, то налоговый вычет предлагается получать неограниченное число раз.

В конце октября юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов заявил, что при покупке второй квартиры в некоторых случаях можно получить налоговый вычет и за нее. Юрист подчеркнул, что для этого необходимо соблюсти следующие условие: первая квартира, за которую уже был получен вычет, должна быть куплена после 1 января 2014 года и стоить до 2 млн руб.