Хуснуллин: на модернизацию системы ЖКХ выделят 280 млрд рублей за три года

Финансирование программы по модернизации системы ЖКХ в России в период с 2023 по 2025 год составит 280 млрд рублей. Об этом во время выступления на правительственном часе в Совете федерации заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Пока на реализацию программы предусмотрено около 30 млрд руб. в 2023 году, 100 млрд руб.— на 2024-й и 150 млрд руб.— на 2025 год. Дополнительно рассчитывается привлечь такой же объем внебюджетных инвестиций», — отметил Хуснуллин.

По его словам, ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить программу, согласно которой будет выделяться 150 млрд рублей в год. Но в итоге будут выделены не те средства, о которых просили, из-за дефицита бюджета.

Он добавил, что за счет выделенных средств, в первую очередь, будет финансироваться замена ветхих коммунальных сетей. При этом каждому региону на эти цели будет выделен не менее 500 млн рублей. Однако это будет сделано лишь при условии внебюджетного софинансирования не менее 20% стоимости проекта.

8 октября правительство России расширило возможности использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования проектов по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах.