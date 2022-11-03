Sky News: 60% британцев ограничивали использование отопления из-за высоких цен

60% жителей Великобритании с начала 2022 года ограничивали использование отопления из-за роста цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos для телеканала Sky News.

Опрос также показал, что 48% респондентов стали реже контактировать с людьми, 27% перешли на удаленный режим работы, и такая же доля опрошенных стала продавать личные вещи.

Кроме того, 18% опрошенных британцев в 2022 году брали кредиты и почти четверть граждан ограничивали себя в еде.

Выросла и доля британцев, которым стало труднее оплачивать счета за электричество. В октябре 2022 года таких граждан 35%, в августе их было на 2% меньше.

В конце октября Bloomberg сообщало, что за последний год в Британии удвоилось число людей, которые «с трудом сводят концы с концами».