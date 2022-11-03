Sky News: 60% британцев ограничивали использование отопления из-за высоких цен

close
100%
Frank Augstein/AP

60% жителей Великобритании с начала 2022 года ограничивали использование отопления из-за роста цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos для телеканала Sky News.

Опрос также показал, что 48% респондентов стали реже контактировать с людьми, 27% перешли на удаленный режим работы, и такая же доля опрошенных стала продавать личные вещи.

Кроме того, 18% опрошенных британцев в 2022 году брали кредиты и почти четверть граждан ограничивали себя в еде.

Выросла и доля британцев, которым стало труднее оплачивать счета за электричество. В октябре 2022 года таких граждан 35%, в августе их было на 2% меньше.

В конце октября Bloomberg сообщало, что за последний год в Британии удвоилось число людей, которые «с трудом сводят концы с концами».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть