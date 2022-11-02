Совет директоров «Лукойла» порекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года

Совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» порекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года дивиденды из расчета 256 руб. на обыкновенную акцию. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия.

Внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу состоится 5 декабря 2022 года. Сотрудников компании, которые имеют право на получение дивидендов определят 21 декабря 2022 года.

Ценные бумаги «Лукойла» на Московской бирже к 14:50 (мск) торговались за 4 709 руб. за акцию. Бумаги прибавили в цене лишь 0,1% после информации о выплате дивидендов.

Во второй половине сентября акционеры российской государственной энергетической компании «Газпром» на внеочередном собрании приняли решение о выплате первых в истории холдинга промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Размер платежей должен был составить 51,03 руб. на акцию.

Рекомендацию по выплате дивидендов совет директоров «Газпрома» дал 30 августа. Затем акции организации в моменте подскочили на 35,3% на фоне этой новости.