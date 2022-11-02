Goldman Sachs предсказал падение цен на газ в Европе на 30% в ближайшие месяцы

Природный газ в Европе в ближайшие несколько месяцев может подешеветь на 30%. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на данные аналитиков Goldman Sachs.

В публикации отметили, что стоимость топлива сократится с нынешних €120 за мегаватт-час до €85 за мегаватт-час уже в первом квартале 2023 года. При этом недавнее снижение цен произошло из-за того, что хранилища газа в Европе удалось наполнить в срок, осенняя температура была выше средних показателей по сезону, а поставки СПГ были в избытке.

В Goldman Sachs указали, что резкий рост цен на газ может произойти уже с лета 2023 года. То есть сейчас положение вещей вполне комфортное, однако в будущем ситуация кардинально изменится.

Ранее в среду в интервью изданию Atlantico французский эксперт Дамьен Эрнст заявил, что Европа в противостоянии с Россией вряд ли сможет добиться успеха, так как Москва продолжит получать сверхприбыль от продажи дорогих энергоресурсов.

До этого генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен опроверг слухи о готовности к «смертям от холода из-за энергокризиса».