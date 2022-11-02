«СберТройка» запустила билетную систему с приемом льготных карт в транспорте Саратовской области

По инициативе правительства Саратовской области «СберТройка» совместно с транспортным оператором «Сервис М» и при поддержке регионального отделения Сбербанка запустила во всей области билетную систему для безналичной оплаты проезда, в том числе с использованием льготных карт. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

«Наш совместный проект с Москвой и Московской областью «СберТройка» постоянно динамично развивается, как и наше сотрудничество в целом. Нам важно, чтобы как можно в большем количестве регионов нашей страны было легко и безопасно оплачивать проезд. В Саратовской области мы сделали его максимально технологичным, удобным и полезным для всех жителей региона. И мы благодарим руководство области за быструю и успешную реализацию такого важного проекта по цифровизации социальных сервисов региона», — рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Отмечается, что билетная система с удобным сервисом для льготных категорий граждан запущена более чем в 1000 транспортных средств Саратовской области. Для получения льготного проезда граждане смогут использовать как специальную транспортную карту, так и обычную банковскую карту с платежной системой «Мир» любого банка, которую будет достаточно просто зарегистрировать в качестве льготной в пунктах платежцентр.рф.

При этом запуск социальной карты — это только первый этап масштабного внедрения билетной системы в Саратов. В декабре в регионе станет доступна карта «Тройка» в индивидуальном дизайне.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делиться с регионами опытом запуска инновационной билетной системы. Теперь оплатить поездку можно будет с помощью льготной транспортной карты, которая заменит бумажный социальный проездной билет, а в декабре специально для жителей региона будет выпущена «Тройка» в уникальном дизайне», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пассажиры могут пополнять карты онлайн, через платежцентр.рф, онлайнжкх.рф, Сбербанк Онлайн или в кассовых пунктах сети ООО «Платеж Центр» и в офисах Сбербанка. Всего доступны более 1000 точек пополнения в Саратове и области.

Кроме того, для администрации региона был запущен новый сервис по учету льготников «СберТройка СОЦ», который позволяет вести автоматизированный реестр льготников, обеспечивать привязку транспортных или банковских карт, безопасно хранить данные о гражданах, формировать отчеты о совершенных поездках по льготным картам.