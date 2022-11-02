«Аэрофлот» завершил переход на отечественную систему бронирования «Леонардо»

«Аэрофлот» полностью перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо». Сервис, созданный компанией «Сирена-Трэвел» в партнерстве с Госкорпорацией Ростех, заменил зарубежное программное обеспечение, что позволит выстроить защиту от возможных инцидентов и сбоев, связанных с санкционными ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Процесс перехода был реализован в кратчайшие сроки, первый пассажир зарегистрировался в новом сервисе 29 октября, уточняют в авиакомпании.

Система «Леонардо» обеспечивает достаточный функционал и подходит для разных типов авиакомпаний — международных, региональных, чартерных и лоукостеров. Она включает набор решений, построенных по стандартам ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), и позволяет автоматизировать большинство рутинных процессов.

Разработчики позаботились о том, чтобы адаптация авиаперевозчика и пассажиров была максимально комфортной. Автоматизированная информационная система бронирования «Леонардо» работает по принципу «подключай и работай». Благодаря встроенным в систему модулям сохраняется вся важная информация и данные по организации воздушных перевозок, подчеркивают в «Аэрофлоте».

«Сервис способен адаптироваться под индивидуальные потребности каждого перевозчика, имеет повышенный уровень информационной защиты, а главное — обеспечивает бесперебойную работу воздушно-транспортной отрасли России даже в условиях отключения иностранных систем», — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Он уточнил, что системой «Леонардо» на сегодняшний день пользуется 68 компаний, из них 50 — российских с суммарным объемом перевозок порядка 45 миллионов пассажиров в год.

«Переход «Аэрофлота» на автоматизированную информационную систему организации воздушных перевозок «Леонардо» состоялся в крайне сжатые сроки. Адаптация отдельных модулей системы займет некоторое время, но все целевые мероприятия должны в итоге обеспечить максимальные функциональные возможности для производственных и коммерческих процессов компании, а главное — обеспечить широкий спектр удобных клиентских сервисов для наших пассажиров», — подчеркнул заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич.

Представитель авиакомпании обратил внимание на то, что технические работы по переходу не повлияли на суточный план полетов — рейсы выполнялись по расписанию, пассажирам была обеспечена своевременная перевозка и предоставление ранее приобретенных услуг.

Доступ ко всем сервисам используемой ранее американской платформы Sabre полностью прекращен, отмечают в «Аэрофлоте».