«Известия»: в России стало сложнее получить ипотеку с минимальным взносом

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Кредитные организации стали ужесточать требования по выдаче необеспеченных кредитов, из-за чего меньше заемщиков могут взять ипотеку. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные Бюро кредитных историй (БКИ).

Во втором квартале 2022 года (апрель — июнь) количество случаев, когда заемщики пользовались потребительским кредитом в качестве первоначального взноса для ипотеки, составило всего 5 тыс., что в более чем шесть раз меньше, чем в конце 2021 года.

«Наличие первоначального взноса ограничивает риски банков, связанные с возможной коррекцией цен на жилую недвижимость и необходимостью реализации предмета залога по необслуживаемым кредитам», — сказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.

В пресс-службе регулятора объяснили снижение доли ипотеки, по которой получали потребкредит, повышением цены на последний вид займа.

Во второй половине октября в Бюро кредитных историй рассказали, что средний размер потребительского кредита россиян в сентябре 2022 года достиг 289,7 тыс. руб., что на 7,1% больше, чем в сентябре прошлого года.

Накануне партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова посоветовала перед тем, как решиться взять ипотеку, тщательно рассчитать свои финансовые возможности, в том числе при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

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