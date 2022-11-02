Causeur: Россия могла бы продавать ЕС нефть задешево в обмен на страхование ее доставки

Французское издание Causeur утверждает, что Российская Федерация могла бы продавать Европе нефть ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что РФ не откажется от экспорта «черного золота» в случае установления потолка цен, ведь у России останется стимул добывать нефть, следовательно, продавать ее, поскольку в противном случае ее некуда будет девать в силу ограниченной емкости хранилищ.

Издание напомнило, что ЕС и Великобритания запретили своим компаниям страховать и финансировать транспортировку нефти из РФ, в частности морским путем, в третьи страны после 2022 года.

Causeur отмечает, что схема по продаже дешевой российской нефти в обмен на страхование ее транспортировки является ухищренной и рискованной, поскольку нет уверенности в том, что ее можно будет реализовать.

Ранее министр казначейства и финансов Нуреддин Небати заявил, что Турция сможет заниматься закупкой и транспортировкой российской нефти без финансирования и страхования со стороны Запада.