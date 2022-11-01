Мировые центробанки закупили рекордные 399,3 тонны золота в третьем квартале 2022 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В третьем квартале 2022 года мировые центральные банки смогли купить рекордные 399,3 тонны золота, что на 115% больше показателей, чем во втором квартале 2022 года. Об этом сообщается в данных World Gold Council.

В публикации отметили, что показатель закупки центробанками за квартал в 399,3 тонны стал крупнейшим за последние 22 года. При этом предыдущий рекорд, который был зафиксирован в третьем квартале 2018 года, оказался почти в два раза ниже текущего, то есть составил 241 тонну.

В сообщении указали, что с начала 2022 года объем закупок золота составил 673,01 тонну, что также выше всех аналогичных показателей, начиная с 1967 года. При этом крупнейшими покупателями золота в этом году стали ЦБ в Турции, Узбекистане и Катаре.

В середине октября китайское издание «Хуаньцю шибао» писало, что спрос на покупку золотых слитков со стороны азиатских стран значительно вырос на фоне снижения активности со стороны западных стран. С апреля из хранилищ ведущих мировых бирж драгметаллов в восточном направлении отправили более 527 тонн золота.

До этого банки зафиксировали увеличение спроса со стороны россиян к вложениям в обезличенные металлические счета (ОМС), в частности, в золоте. Также импорт российского золота в Швейцарию в августе вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года, составив 5,7 тонн.

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