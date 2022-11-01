FT: оператор потребовал от страховщиков $700 млн за переданные в лизинг России самолеты

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carlyle.aero

Крупнейший лизингодатель в авиаотрасли Carlyle Aviation Partners, предоставляющий в аренду самолеты, выступил с иском в отношении ряда страховщиков за отказ компенсировать потери из-за невозможности вернуть лайнеры, которые были переданы в лизинг авиакомпаниям РФ. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, компания-лизингодатель подала в суд на более, чем 30 страховых компаний с требованием возместить сумму более $700 млн.

«Наблюдаются вопиющие нарушения обязательств со стороны страховщиков, Carlyle уведомляла об убытках, но ответчики не покрыли их», — сказано в судебном документе.

Отмечается, что речь идет о 16 самолетах Boeing и семи Airbus, которые были сданы в аренду 12 авиалиниям. Большая группа лайнеров — пять Boeing, которые были сданы в аренду компании Utair.

14 сентября Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния.

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