Минфин России: средняя цена нефти Urals за январь--октябрь выросла на 17,86%

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Средняя стоимость российской экспортной нефти Urals с января по октябрь 2022 года выросла на 17,86% относительно аналогичного периода 2021 года, до $79,57 за баррель. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба российского Минфина на своем сайте.

Уточняется, что в январе — октябре 2021 года средняя стоимость этой марки сырья составляла $67,51 за баррель.

В октябре цена составила $70,62 за баррель, что на 13,3% меньше, чем в октябре 2021 года ($81,49 за баррель). В сентябре средняя цена Urals оказалась на 5,8% ниже прошлогодней — $68,25 против $72,46 за баррель.

В июне газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение нескольких топ-менеджеров индийских нефтяных предприятий написала, что правительство Индии настоятельно рекомендует государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.

В первой половине сентября заместитель гендиректора Российского энергетического агентства (РЭА) Денис Дерюшкин сказал, что скидка на российскую нефть сорта Urals к середине сентября 2022 года сократилась до $20 за баррель из-за подешевевшего фрахта судов.

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