Московская биржа не станет выплачивать акционерам дивиденды за 2021 год

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение торговой площадки.

Согласно политике Мосбиржи, акционеры получают в виде дивидендов не менее 60% чистой прибыли по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) при соблюдении норм достаточности капитала. За 2020 год на выплату дивидендов направили 85% чистой прибыли МСФО.

В конце марта совет директоров Московской биржи посоветовал общему собранию не платить дивиденды за 2021 год.

В начале июня пресс-служба сервиса «Актион Финансы» сообщила, что практически треть российских компаний не собираются выплачивать дивиденды собственникам в 2022 году.

Во второй половине сентября акционеры «Газпрома» на внеочередном собрании приняли решение о выплате первых в истории энергетического холдинга промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Размер платежей должен был составить 51,03 рубля на акцию.