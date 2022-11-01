Politico: часть помощи в €18 млрд на 2023 год Евросоюз предоставит Украине в виде кредитов

Politico: ЕС предоставит помощь Украине на €18 млрд в виде кредитов в 2023 году

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз собирается предоставить Киеву значительную часть программы бюджетной помощи на 2023 год, объемом до €18 млрд, в виде кредитов. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о помощи Киеву на 2023 год в размере €1,5 млрд в месяц, которую пообещала выделить глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Берлине 25 октября.

По сведениям газеты, страны ЕС обсудят 3 ноября, как собрать €18 млрд, которые Украина получит в качестве займов и грантов. Источники Politico сообщили, что ЕК предложит странам Евросоюза три варианта сбора средств для Украины, которые предполагают льготные заимствования под разные финансовые гарантии со стороны ЕС.

Если страны ЕС согласятся на предложения Еврокомиссии, то Киев может получить «десятилетний льготный период» для погашения кредита.

Накануне представитель внешнеполитической службы Европейского союза Набила Массрали заявила, что с начала специальной военной операции России Евросоюз выделил в общей сложности €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть