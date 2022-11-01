Politico: часть помощи в €18 млрд на 2023 год Евросоюз предоставит Украине в виде кредитов

Евросоюз собирается предоставить Киеву значительную часть программы бюджетной помощи на 2023 год, объемом до €18 млрд, в виде кредитов. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о помощи Киеву на 2023 год в размере €1,5 млрд в месяц, которую пообещала выделить глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Берлине 25 октября.

По сведениям газеты, страны ЕС обсудят 3 ноября, как собрать €18 млрд, которые Украина получит в качестве займов и грантов. Источники Politico сообщили, что ЕК предложит странам Евросоюза три варианта сбора средств для Украины, которые предполагают льготные заимствования под разные финансовые гарантии со стороны ЕС.

Если страны ЕС согласятся на предложения Еврокомиссии, то Киев может получить «десятилетний льготный период» для погашения кредита.

Накануне представитель внешнеполитической службы Европейского союза Набила Массрали заявила, что с начала специальной военной операции России Евросоюз выделил в общей сложности €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.