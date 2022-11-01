Турция догнала Германию по продажам товаров в Россию

Турция догнала Германию по объему экспорта товаров в Россию

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Yoruk Isik/Reuters

В сентябре текущего года денежный объем поставок товаров из Турции в Россию обновил месячный рекорд. Он достиг $1,15 млрд. Это на 21% больше, чем в августе ($948 млн), и в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2021 года ($504 млн). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные официального Турецкого института статистики.

По сравнению с показателями до введения жестких западных санкций против России в феврале он уже увеличился почти в 2,4 раза (в 2021 году турецкий экспорт в Россию составлял $481 млн в среднем за месяц).

Отмечается, что Турция — единственная страна НАТО, которая не присоединилась к санкциям против РФ.

После такого роста экспорта Турция догнала Германию по объемам поставок в Россию. В мае — августе объем экспорта Германии в Россию стабилизировался на уровне $1,1–1,2 млрд.

Если Анкара опередит Германию, она станет третьим крупнейшим экспортером товаров в Россию. Первое и второе место — у Китая и Белоруссии.

Ранее газета The New York Times писала, что Индия, Турция и Бразилия с конца февраля нарастили объем поставок из России при общем падении импорта из страны на фоне санкций и торговых ограничений.

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