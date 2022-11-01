Иран проведет публичные суды над 2000 задержанными в ходе протестов

Судебная система Ирана объявила, что проведет публичные судебные процессы над 1000 человек, задержанных во время недавних протестов только в Тегеране, и еще над тысячей других за пределами столицы. Протесты начались со смерти 22-летней Махсы Амини после ареста.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он шокирован количеством невиновных протестующих, которых незаконно и жестоко арестовывают. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже объявила, что она должна обратиться к Европейскому союзу с просьбой ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) как террористической организации, пишет The Guardian.

Тем временем Канада объявила о четвертом раунде санкций против высокопоставленных иранских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которых Канада обвиняет в участии в подавлении и аресте невооруженных демонстрантов.

Ранее иранские судмедэксперты опубликовали отчет о причине смерти Махсы Амини.