Бразильская фондовая биржа отреагировала ростом на избрание Лулы да Силвы

Основной индекс Ibovespa крупнейшей в Южной Америке сан-паульской фондовой биржи B3 отреагировал активным ростом на избрание социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы президентом страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты торгов.

К моменту закрытия биржи в понедельник, 31 октября, индекс вырос на 1,31%, до 116 037 пунктов, полностью отыграв некоторое падение первых минут утренней торговой сессии, сменившееся столь же бурным отскоком с последующей корректировкой. Курс бразильского реала к американскому доллару укрепился на 2,55%, до 5,16 реала за один доллар.

Аналитики указывают — положительная динамика торговой площадки во многом обязана тому, что действующий президент Жаир Болсонару до сих пор не призвал своих сторонников выйти на улицы в свою поддержку. Согласно источникам местных СМИ, он и не планирует этого делать.

Он до сих пор не признал поражение и никак не прокомментировал результаты выборов.

30 октября в Бразилии открылись избирательные участки в рамках проведения второго тура выборов главы государства. Голосование шло девять часов и завершилось в 17:00 по местному времени (23:00 мск). По итогам подсчета 99,01% голосов у Лулы да Силвы 50,84%, у его соперника, действующего президента страны Жаира Болсонару — 49,16% голосов. Для 77-летнего Лулы это будет уже третий срок — он был президентом с 2003 по 2010 год.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от избрания Лулы да Сильвы президентом Бразилии.