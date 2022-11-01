Бразильская фондовая биржа отреагировала ростом на избрание Лулы да Силвы

close
100%
Depositphotos

Основной индекс Ibovespa крупнейшей в Южной Америке сан-паульской фондовой биржи B3 отреагировал активным ростом на избрание социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы президентом страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты торгов.

К моменту закрытия биржи в понедельник, 31 октября, индекс вырос на 1,31%, до 116 037 пунктов, полностью отыграв некоторое падение первых минут утренней торговой сессии, сменившееся столь же бурным отскоком с последующей корректировкой. Курс бразильского реала к американскому доллару укрепился на 2,55%, до 5,16 реала за один доллар.

Аналитики указывают — положительная динамика торговой площадки во многом обязана тому, что действующий президент Жаир Болсонару до сих пор не призвал своих сторонников выйти на улицы в свою поддержку. Согласно источникам местных СМИ, он и не планирует этого делать.

Он до сих пор не признал поражение и никак не прокомментировал результаты выборов.

30 октября в Бразилии открылись избирательные участки в рамках проведения второго тура выборов главы государства. Голосование шло девять часов и завершилось в 17:00 по местному времени (23:00 мск). По итогам подсчета 99,01% голосов у Лулы да Силвы 50,84%, у его соперника, действующего президента страны Жаира Болсонару — 49,16% голосов. Для 77-летнего Лулы это будет уже третий срок — он был президентом с 2003 по 2010 год.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от избрания Лулы да Сильвы президентом Бразилии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть