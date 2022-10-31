Байден собрался выступить с заявлением о сверхприбыли нефтяников на фоне дорогого топлива

Президент США Джо Байден выступит с заявлением по поводу рекордных прибылей, которые получают нефтяные компании страны на фоне энергокризиса, когда топливо резко выросло в цене. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

«Президент отреагирует на сообщения последних дней о том, что крупнейшие нефтяные компании собирают рекордные прибыли, отказываясь содействовать снижению цен на автозаправочных станциях для американского народа», — отметили в публикации.

30 октября журналист The New York Post Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники писал, что топ-менеджерам с Уолл-стрит пришлось провести последнюю неделю с «дипломатической миссией» в Саудовской Аравии в попытке исправить ошибку администрации Байдена.

До этого журналист Forbes Роберт Рапир писал, что Трубопровод Keystone XL мог бы подстраховать США во время противостояния с Россией и ОПЕК, поэтому отказ от его строительства стал ошибкой Байдена. По его словам, энергобезопасность Штатов была подорвана после того, как строительство Keystone XL было остановлено. При этом сам трубопровод стал жертвой политики в борьбе с изменением климата.