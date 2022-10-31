Украинский кабмин одобрил бюджет страны на 2023 год с дефицитом более 20%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что правительство ко второму чтению одобрило проект бюджета страны на 2023 год с дефицитом более 20%.

Кабмин надеется покрыть дефицит бюджета «за счет помощи партнеров» — ЕС, США, МВФ и других, отметил Шмыгаль. Он указал, что на эти цели потребуется $38 млрд.

По данным премьер-министра, в проекте бюджета-2023 учитываются доходы в размере 1,3 трлн гривен и расходы в 2,6 трлн гривен. Шмыгаль заявил, что власти увеличили объемы расходов на социальные выплаты (пенсии), строительство, ремонты и покупку гражданами жилья. В проекте бюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд гривен, уточнил глава правительства Украины.

Он также подчеркнул, что украинская армия финансируется за счет внутренних ресурсов страны.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что доходы бюджета Украины выросли на 18,5% за счет резервов теневой экономики.